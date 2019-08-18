Теннисист Медведев считает, что смог показать невероятную игру в матче с Джоковичем

ТАСС, 18 августа. Россиянин Даниил Медведев считает, что во втором сете полуфинального матча турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США) против первой ракетки мира серба Новака Джоковича сумел показать невероятный теннис и переломить ход поединка. Об этом Медведев рассказал после матча телеканалу ESPN.

В ночь на воскресенье Медведев победил Джоковича со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

"Очень рад победе, но если честно, то я не знаю, как мне удалось поменять игру. В первом сете чувствовал себя уставшим, думал, что не смогу сохранить интенсивность в действиях. Но во втором сете я начал играть невероятно, спасибо публике, которая дала мне столько энергии", - сказал Медведев.

23-летний Медведев вышел в финал на третьем турнире подряд, за последние 19 дней он сыграл уже 17 матчей. В начале августа в финале турнира в Вашингтоне россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу, а 11 августа Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в решающем матче турнира серии Masters в канадском Монреале.

Во время второго сета Медведев несколько раз брал медицинскую паузу из-за болей в правом плечевом суставе. Физиотерапевт во время пауз массировал плечо спортсмену. "Я не старался сбить Новака паузами во втором сете, но они мне очень помогли, я смог переломить ход поединка", - добавил россиянин.

В финале турнира Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, игра начнется в 23:00 мск в воскресенье.