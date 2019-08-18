Теннисист Медведев считает, что находится в сумасшедшей форме

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев считает, что победить первую ракетку мира серба Новака Джоковича на турнире в США ему помогли грамотные тактические действия. Слова Медведева предоставила ТАСС пресс-служба теннисиста.

Медведев победил Джоковича в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Цинциннати (США, штат Огайо) со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

"Я очень рад победить, тем более в таком матче; когда Новак берет первый сет - дальше его не остановить, - сказал Медведев. - Но я сумел все поменять: чувствовал, что не могу перестреливаться с ним в длинных розыгрышах, знал, что надо играть более агрессивно. Знал, что со второй подачи не могу выиграть ни одного очка, и решил, что буду подавать со всей силы, ведь если сделаю двойную ошибку, то результат будет один и тот же. В итоге маленькие тактические моменты позволили победить".

В финале Медведев, посеянный на турнире под девятым номером, сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (16-й номер посева).

"Мы играли два раза в этом году (теннисисты одержали по одной победе - прим. ТАСС). Считаю, что у нас с Давидом похожая по стилю игра. Нам в принципе тяжело друг с другом играть. Если он в финале, значит, как и я, находится в сумасшедшей форме, должен победить сильнейший", - сказал Медведев.

Финальный поединок между Медведевым и Гоффеном пройдет в воскресенье, начало - 23:00 мск.