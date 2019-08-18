Бывший чемпион UFC Кормье примет решение о дальнейшей карьере после разговора с женой

ТАСС, 18 августа. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Даниэль Кормье примет решение о том, продолжать ли ему карьеру, после разговора с женой. Слова 40-летнего спортсмена приводит портал Bloody Elbow.

В воскресенье Кормье проиграл соотечественнику Стипе Миочичу нокаутом в четвертом раунде в поединке за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

"Мне нужно поговорить с женой, мы должны принять обоснованное решение о том, что мне нужно делать дальше", - сказал Кормье.

Кормье провел 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы и потерпел два поражения. Поражение от Миочича стало первым в карьере Кормье в тяжелом весе. Он начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля, в составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг, в 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку.