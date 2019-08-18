Нурмагомедов: Кормье уже доказал, что он является одним из лучших бойцов в истории UFC

ТАСС, 18 августа. Американец Даниэль Кормье уже доказал, что он является одним из лучших спортсменов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение в своем аккаунте в Instagram высказал чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

В воскресенье Кормье уступил нокаутом в четвертом раунде соотечественнику Стипе Миочичу и лишился чемпионского пояса UFC в тяжелом весе. 40-летний Кормье потерпел второе поражение в карьере при 22 победах.