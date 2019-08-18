Нурмагомедов в ближайшие дни вылетит в ОАЭ, где продолжит подготовку к бою с Порье

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в ближайшие дни отправится в Абу-Даби, где 7 сентября проведет поединок против американца Дастина Порье. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

В настоящий момент Нурмагомедов завершает этап подготовки к бою в зале AKA в Сан-Хосе (США, штат Калифорния).

"Хабиб вылетит в ОАЭ в ближайшие дни", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой и с тех пор удерживает его, проведя одну успешную защиту (победа над ирландцем Конором Макгрегором в октябре того же года). Всего в активе 30-летнего Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения.