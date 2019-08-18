Киз: Кузнецова показывает хороший теннис, выход в финал турнира в США подтверждает это

ТАСС, 18 августа. Россиянка Светлана Кузнецова демонстрирует высокий уровень игры, выход в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо) подтверждает этот факт. Такое мнение высказала американка Мэдисон Киз, слова которой приводит пресс-служба WTA.

В субботу 34-летняя Кузнецова победила в полуфинале первую сеяную турнира австралийку Эшли Барти со счетом 6:2, 6:4 и в воскресенье встретится в финале с Киз (16-й номер посева).

"Безусловно, Кузнецова играет хорошо, - сказала 24-летняя Киз. - У меня почти не было возможности увидеть поединки с ее участием, но раз она достигла финала турнира, то очевидно, что она демонстрирует хороший теннис. Мне будет интересно сыграть против нее, потому что ее стиль отличается от игры большинства теннисисток тура, она придает мячу большее вращение, любит играть резаными ударами, ее игра оснащена разнообразными техническими приемами. Мне точно придется непросто в финальной игре".

Кузнецова попала в основную сетку соревнований в Цинциннати благодаря wild card (специальному приглашению). Россиянка вышла в финал турнира WTA впервые с 30 июля 2018 года, когда стала победительницей соревнований в Вашингтоне.

На данный момент Кузнецова занимает 153-е место в рейтинге WTA, на ее счету 18 титулов. На турнирах серии Большого шлема Кузнецова одерживала победы на Открытом чемпионате США (2004) и Австралии (2009), а также выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2005, 2009, 2013) и Уимблдона (2003, 2005, 2007, 2017).

Высшим достижением Киз на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США (2017). Она занимает 18-е место в рейтинге WTA, на ее счету четыре победы на турнирах WTA.