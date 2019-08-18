Тарпищев: Медведев победит Гоффена в финале турнира в Цинциннати, если покажет свой теннис

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев станет победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Цинциннати (США, штат Огайо), если в финале против бельгийца Давида Гоффена покажет свой лучший теннис. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В ночь на воскресенье Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира в Цинциннати со счетом 3:6, 6:3, 6:3.

"На протяжение полутора сетов преимущество было у Джоковича. Но Даня тактически исправился по ходу встречи. Стал рисковать, выходить к сетке, он нашел себя по ходу игры. В третьем сете Джокович подсел, а Даня был на кураже", - сказал Тарпищев.

В финале Медведев, посеянный на турнире под девятым номером, сыграет с Гоффеном (16-й номер посева). "В идеальных условиях я бы сказал, что Даня должен выиграть, - сказал Тарпищев. - Надо просто делать свое дело: подавать без двойных ошибок, держать первую подачу на уровне не ниже 60 процентов. Надо продержаться 35-40 минут и все будет хорошо".

Финальный поединок между Медведевым и Гоффеном пройдет в воскресенье, начало - 23:00 мск.