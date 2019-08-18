Базаревич: российские баскетболисты приобрели ценный опыт в матче против сборной Литвы

ТАСС, 18 августа. Баскетболисты сборной России приобрели ценный опыт в товарищеской игре с командой Литвы. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Сергей Базаревич, слова которого приволдит пресс-служба Российской баскетбольной федерации.

В субботу российские баскетболисты уступили сборной Литвы со счетом 72:88 в первом матче товарищеского турнира в финском Эспоо.

"Мы провели матч против хорошего соперника, молодым игрокам нужно было получить этот опыт - опыт игры против команды уровня сборной Литвы и отдельных ее баскетболистов, большинство которых выступает в Евролиге и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), - заявил Базаревич. - Мы неудачно начали, и первая четверть наложила отпечаток на всю оставшуюся игру. Неплохо двигали мяч, но начали игру с шести трехочковых промахов, надеюсь, будем лучше забивать открытые трехочковые. Дальше цеплялись - итоговая разница, наверное, могла быть поменьше, но сейчас не это важно".

"В определенной мере на результат повлиял наш не совсем оптимальный состав, отчасти продиктованный желанием проверить большее количество игроков, - продолжил главный тренер. - Также сказалось отсутствие Боломбоя, который, надеюсь, восстановится или к игре с командой Финляндии, или вскоре после возвращения домой с турнира, хотя Ивлев и Валиев неплохо себя проявили. Для сборной России сейчас очень полезно было сыграть такой матч, нашей команде будет свойственно ошибаться, но нужно играть через это. Местами мы показывали неплохую защиту, однако в нападении того количества очков, которое мы набираем, явно недостаточно, нужно лучше реализовывать те возможности, которые у нас есть".

Турнир в Эспоо с участием трех сборных - России, Литвы и Финляндии - проходит по круговой системе. Соревнование является третьим в подготовительном цикле сборной России перед Кубком мира, ранее россияне выиграли товарищеский турнир в Италии и заняли второе место на турнире в Москве.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.