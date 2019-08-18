Эксперт: Матюнин заслуживает отстранения за ошибки в матче между "Зенитом" и "Ахматом"

"Ерохин и Уциев бегут параллельно друг другу, затем полузащитник "Зенита" начинает смещаться в сторону Уциева, - сказал Хусаинов. - На такой скорости достаточно было небольшого касания, чтобы сбить Ерохина с ног. Фол был неумышленным, но он был. После этого нарушения два игрока "Ахмата" готовы были сыграть в мяч, так что тут должна была быть показана желтая карточка, не более".

Матч прошел в субботу в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 0:0. На седьмой минуте встречи игрок хозяев Александр Ерохин выбежал один на один с вратарем "Ахмата" Виталием Гудиевым и упал перед штрафной площадью после контакта с защитником и капитаном грозненцев Ризваном Уциевым. Матюнин показал игроку гостей прямую красную карточку.

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Алексей Матюнин должен быть отстранен от судейства на несколько матчей после допущенных ошибок в матче шестого тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом". Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

"Спустя несколько минут после удаления [Ярослав] Ракицкий (защитник "Зенита" - прим. ТАСС) совершил тактический фол после ошибки в центре поля для того, чтобы сорвать контратаку "Ахмата", и это чистая желтая карточка, однако арбитр бездействует, - продолжил Хусаинов. - Через несколько минут [Эмилиано] Ригони (полузащитник "Зенита") наступает бутсами на ногу футболиста "Ахмата" прямо перед ассистентом рефери - идет фиксация нарушения, но не более того. Проходит время, и игрок "Ахмата" наступил на ногу защитнику "Зенита" Игорю Смольникова, и тут же показана желтая карточка футболисту гостей. Два абсолютно одинаковых игровых эпизода арбитр трактует по-разному, ошибки могут допускать все, но в идентичных ситуациях нарушения надо трактовать объективно в отношении обеих команд".

"Дзюбу можно было выгнать с поля"

Хусаинов считает, что гол Ригони на 51-й минуте матча был отменен правильно. "По телевизору нам не так все хорошо показали. Похоже, что во время паса Ригони находился вне игры, а когда он принимал мяч, уже был на одной линии с защитниками "Ахмата". Так что ассистент правильно поднял флажок в этой ситуации", - отметил Хусаинов..

"Во втором тайме Дзюба после нарушения на Смольникове высказал очень неприличные слова в адрес главного арбитра в окружении нескольких футболистов, это прям читалось по губам. Безусловно, нападающий был прав в плане того, что игрок "Ахмата" должен был быть предупрежден, там была чистая желтая карточка. Но если Матюнин допускает такие высказывания в свой адрес на поле, то это цыганской почтой разлетится по всем клубам, все будут знать, что Матюнин допускает такое обращение к себе, и авторитет судьи сразу теряется. Тут точно должна быть показана желтая [карточка] Дзюбе, даже можно было выгнать с поля", - сказал Хусаинов.

Хусаинов осудил действия главного тренера "Зенита" Сергея Семака, который после матча активно беседовал с судейской бригадой на футбольном поле. "Я застал другие времена. Не было такого, чтобы Константин Бесков или Валерий Лобановский выскакивали на поле и что-то высказывали арбитру. После игры в подтрибунном помещении они могли высказать свое мнение, это понятное дело, они больше всех переживают за команду, но такого они себе не позволяли", - отметил 65-летний специалист.

Итоговый вердикт

"Российский футбольный союз должен был представлять примерный уровень судейства Матюнина. Если они дают ему такой матч, тогда надо было приехать с ним на эту игру, настроить психологически, проинспектировать. Если у вас есть опасения по определенным персоналиям, так помогите ему, поддержите. Но никто не удосужился этого сделать", - отметил бывший арбитр.

Хусаинов считает, что Матюнин должен быть отстранен: "Все уже высказались по этому поводу, все недовольны - вот она главная оценка арбитру. Судейство Матюнина не соответствовало уровню команд, его нужно отстранить на несколько матчей", - считает Хусаинов.

"От того, что он будет отстранен, - ничего не изменится. Если токарь не справляется с каким-то станком, то недостаточно просто убрать его от этого станка, это не повысит уровень его мастерства. Если арбитр не справляется с матчами Российской премьер-лиги, то должно следовать понижение в классе судейства - пусть судит матчи Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги", - заключил Хусаинов.

"Зенит" продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после шести матчей. "Ахмат" идет десятым, имея в активе семь очков.