Кириленко назвал удачной сделкой продажу Прохоровым клуба НБА "Бруклин"

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Продажа российским бизнесменом Михаилом Прохоровым клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" является удачной сделкой, если исходить из соображений бизнеса. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, игравший за "Бруклин" с 2013 по 2014 год.

В пятницу "Бруклин" объявил о подписании соглашения о продаже клуба и арены канадскому бизнесмену Джозефу Цаю. По данным ТАСС, общая сумма сделки вместе с продажей арены составила $3,5 млрд.

"Если исходить из бизнес-соображений, то это удачная сделка. Сейчас "Бруклин" - это полноценная команда с ареной, базой и сильным составом", - сказал Кириленко.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался "Нью-Джерси Нетс". В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем "Бруклина".

55-летний Цай является одним из основателей и действующим вице-президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдинг управляет такими площадками, как Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com. Состояние канадского предпринимателя, по данным Forbes, составляет $9,9 млрд.