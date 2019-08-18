Бетербиев поблагодарил Гвоздика за согласие объединить пояса в предстоящем бою

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,38 кг) россиянин Артур Бетербиев поблагодарил обладателя титула Всемирного боксерского совета (WBC) украинца Александра Гвоздика за согласие объединить пояса в предстоящем бою. Его слова приводит портал Boxingscene.

Объединительный поединок Бетербиева с Гвоздиком пройдет в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) 18 октября.

"Я бы хотел поблагодарить моего следующего соперника Гвоздика за согласие объединить пояса в предстоящем бою и удовлетворить желание фанатов со всего мира, - заявил Бетербиев. - Это будет отличный бой между двумя чемпионами, которые стремятся стать неоспоримым чемпионом мира в полутяжелом весе. Я с нетерпением жду начала боя 18 октября".

"Я выполнил свою первую цель стать чемпионом мира в полутяжелом весе, - сказал Гвоздик. - Сейчас я хочу объединить пояса, для этого нужно начать с боя против Бетербиева. Это будет отличный поединок, который понравится болельщикам. Я знаю, что смогу объединить титулы, под руководством своего тренера Тедди Атласа я продолжу становиться лучше".

В послужном списке 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. В активе 34-летнего Бетербиева 14 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.