Пекинский марафон пройдет 3 ноября, ожидается 30 тыс. участников

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Пекинский марафон в 2019 году пройдет 3 ноября. Как сообщило в воскресенье агентство Xinhua, организаторы установили квоту в 30 тыс. участников, в случае ее превышения право на участие будет разыгрываться через лотерею.

Регистрация для профессиональных атлетов и любителей уже открыта. Старт состоится на площади Тяньаньмэнь к югу от Гугуна (также известен как Запретный город) в 07:30 утра (02:30 мск). Маршрут будет проходить по районам Дунчэн, Сичэн, Хайдянь и Чаоян, а завершится в Олимпийском парке на севере столицы.

Регистрационный взнос для граждан Китая составит $28, для иностранцев - $50. Все участники должны быть старше 20 лет.

Главный приз для победителей в мужском и женском зачетах составит $20 тыс. Специальная награда для тех атлетов, которые смогут побить действующие рекорды марафона, составит $40 тыс. долларов. Рекордом дистанции среди мужчин владеет Тадесе Тола из Эфиопии, выигравший марафон в 2013 году с результатом 2 часа 7 минут 16 секунд. У женщин рекорд принадлежит четырехкратной победительнице китаянке Сунь Инцзе, которая первенствовала в 2003 году с результатом 2 часа 19 минут 39 секунд.

Организационный комитет планирует также сделать специальную награду для победителей среди граждан Китая - она составит около $7,1 тыс. за первое место.

Пекинский марафон проводится с 1981 года.