СМИ: "Спартак" и "Динамо" проявляют интерес к бывшему футболисту "Баварии" Рибери

ТАСС, 18 августа. Московские футбольные клубы "Спартак" и "Динамо" заинтересованы в подписании контракта с бывшим полузащитником немецкой "Баварии" и сборной Франции Франком Рибери. Об этом сообщает портал gianlucadimarzio.com.

Ранее телеканал Sky Sport Italia сообщал о том, что 36-летний футболист отказался от предложений из России, Нидерландов и Саудовской Аравии и ведет переговоры с итальянской "Фиорентиной". По данным издания L'Equipe, в услугах игрока были заинтересованы московский "Локомотив", "Краснодар" и голландский ПСВ.

Рибери после окончания сезона-2018/19 покинул немецкую "Баварию", за которую выступал с 2007 года, и стал свободным агентом. В составе мюнхенского клуба он стал обладателем 24 трофеев, среди них девять побед в чемпионате Германии, шесть - в Кубке Германии, пять - в Суперкубке Германии, по одной - в Кубке немецкой лиги, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. За клуб из Мюнхена француз провел 425 матчей во всех турнирах, на его счету 124 гола и 182 результативные передачи.

Также полузащитник выступал за французские команды "Булонь", "Олимпик Алес", "Брест", "Мец", "Марсель" и турецкий "Галатасарай", вместе с которым выигрывал Кубок Турции (2004/05).

В составе сборной Франции он выступал с 2006 по 2014 год, сыграв 81 матч и забив 16 голов. Вместе с командой он стал финалистом чемпионата мира (2006).