Фазель считает хорошей идею проведения Кубка мира вместо Матча звезд НХЛ в 2021 году

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига может провести Кубок мира вместо Матча звезд в 2021 году. При этом вопрос участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх - 2022 остается открытым.

"Мне кажется, это интересная идея, которая пойдет на пользу как НХЛ, так и всему мировому хоккею, - сказал Фазель. - Этот проект еще надо изучать и обсуждать, но он пойдет только на пользу".

Также Фазель отметил, что НХЛ готова обсуждать участие своих игроков в Олимпийских играх 2022 года. "Это не только про спорт, это бизнес. Поэтому вопрос [участия игроков НХЛ в Олимпиаде] непростой. Но я знаю, что НХЛ готова обсуждать эту возможность. На данный момент это главное", - заявил президент IIHF.

Ранее НХЛ и профсоюз игроков лиги заявили о том, что Кубок мира в 2020 году проводиться не будет. Подобные соревнования НХЛ организовывала в 1996 и 2004 годах, победителями которых становились сборные США и Канады соответственно, канадцы также выиграли Кубок мира в 2016 году. Предыдущий аналогичный турнир назывался Кубок Канады (четыре раза его выигрывали канадцы - 1976, 1984, 1987, 1991 и один раз сборная СССР - 1981).

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Олимпиады с участием игроков НХЛ проходили с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать свой чемпионат на время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.