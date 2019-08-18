Фазель считает хорошей идею проведения Кубка мира вместо Матча звезд НХЛ в 2021 году

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Идея проведения Кубка мира вместо Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2021 году является интересной. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига может провести Кубок мира вместо Матча звезд в 2021 году. При этом вопрос участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх - 2022 остается открытым.
"Мне кажется, это интересная идея, которая пойдет на пользу как НХЛ, так и всему мировому хоккею, - сказал Фазель. - Этот проект еще надо изучать и обсуждать, но он пойдет только на пользу".
Также Фазель отметил, что НХЛ готова обсуждать участие своих игроков в Олимпийских играх 2022 года. "Это не только про спорт, это бизнес. Поэтому вопрос [участия игроков НХЛ в Олимпиаде] непростой. Но я знаю, что НХЛ готова обсуждать эту возможность. На данный момент это главное", - заявил президент IIHF.
Ранее НХЛ и профсоюз игроков лиги заявили о том, что Кубок мира в 2020 году проводиться не будет. Подобные соревнования НХЛ организовывала в 1996 и 2004 годах, победителями которых становились сборные США и Канады соответственно, канадцы также выиграли Кубок мира в 2016 году. Предыдущий аналогичный турнир назывался Кубок Канады (четыре раза его выигрывали канадцы - 1976, 1984, 1987, 1991 и один раз сборная СССР - 1981).
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Олимпиады с участием игроков НХЛ проходили с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать свой чемпионат на время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.