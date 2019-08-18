Призер Олимпийских игр Замковой вошел в состав сборной России на чемпионат мира по боксу

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по боксу Андрей Замковой включен в состав сборной России на чемпионат мира в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Виктор Фархутдинов.

Команда была сформирована по итогам спаррингов, которые прошли на сборе в Кисловодске.

На чемпионате мира выступят Василий Егоров (весовая категория до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Мировое первенство пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.