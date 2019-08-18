Тренер "Зенита" Семак извинился за высказывание о судействе после матча с "Ахматом"

"Футбол - это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов", - написал тренер петербургской команды в Instagram.

ТАСС, 18 августа. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак извинился за выражение в адрес судей матча 6-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом".

В субботу "Зенит" на своем поле сыграл вничью с "Ахматом" со счетом 0:0. В ходе встречи главный арбитр Алексей Матюнин на седьмой минуте матча удалил с поля капитана гостей Ризвана Уциева, а позднее отменил гол аргентинского нападающего петербургского клуба Эмилиано Ригони. После матча Семак сказал своему помощнику Виллиаму де Оливейре оскорбительную фразу о судьях матча, которая попала в эфир.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после шести матчей. В следующем туре "Зенит" 24 августа сыграет в гостях с "Уфой".