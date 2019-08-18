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Футбол в России

"Рубин" одержал минимальную победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России

Единственный гол в матче забил Евгений Марков

ТАСС, 18 августа. Казанский "Рубин" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на стадионе "Центральный".

На 72-й минуте единственный мяч забил нападающий Евгений Марков, для него этот гол стал первым за "Рубин" и 13-м в РПЛ (восемь мячей он забил за "Тосно", четыре - за московское "Динамо"). "Рубин" провел 500-й матч в чемпионатах России.

В рамках высшего дивизиона чемпионата России по футболу "Рубин" и "Арсенал" встретились в девятый раз, на счету казанского клуба четыре победы, один раз выиграл "Арсенал", еще четыре встречи завершились вничью.

Матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв.

В турнирной таблице "Рубин" занимает пятое место, имея в активе 10 очков, "Арсенал" также с 10 баллами расположился на седьмой строчке. В седьмом туре "Рубин" на выезде сыграет с "Ростовом", "Арсенал" дома примет "Оренбург", обе встречи пройдут 25 августа.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит64209-214
2Краснодар641110-413
3Ростов532010-711
4ЦСКА53114-310
5Рубин63124-310
6Локомотив53119-410
7Арсенал63128-710
8Спартак52216-58
9Урал62139-137
10Ахмат62134-87
11Крылья Советов62049-96
12Динамо51223-45
13Уфа51136-84
14Тамбов61146-94
15Сочи60331-73
16Оренбург60246-112
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