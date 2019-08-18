"Рубин" одержал минимальную победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России

ТАСС, 18 августа. Казанский "Рубин" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на стадионе "Центральный".
На 72-й минуте единственный мяч забил нападающий Евгений Марков, для него этот гол стал первым за "Рубин" и 13-м в РПЛ (восемь мячей он забил за "Тосно", четыре - за московское "Динамо"). "Рубин" провел 500-й матч в чемпионатах России.
В рамках высшего дивизиона чемпионата России по футболу "Рубин" и "Арсенал" встретились в девятый раз, на счету казанского клуба четыре победы, один раз выиграл "Арсенал", еще четыре встречи завершились вничью.
Матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв.
В турнирной таблице "Рубин" занимает пятое место, имея в активе 10 очков, "Арсенал" также с 10 баллами расположился на седьмой строчке. В седьмом туре "Рубин" на выезде сыграет с "Ростовом", "Арсенал" дома примет "Оренбург", обе встречи пройдут 25 августа.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|2
|Краснодар
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|3
|Ростов
|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|4-3
|10
|5
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|4-3
|10
|6
|Локомотив
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|7
|Арсенал
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|8
|Спартак
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|9
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|10
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|4-8
|7
|11
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|9-9
|6
|12
|Динамо
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|13
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|14
|Тамбов
|6
|1
|1
|4
|6-9
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2