Знарок: хоккеисты "Спартака" на данный момент готовы к сезону на 70%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" на сегодняшний день готов к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на 70 процентов. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Олег Знарок.

В воскресенье "Спартак" в товарищеском матче переиграл столичное "Динамо" со счетом 2:0.

"Пока мы даже не отпускали нагрузки. Предсезонные игры важны для того, чтобы посмотреть сочетания, мы их постоянно меняем. Не так много времени, чтобы наиграть большинство и меньшинство, важно поймать игровой тонус. Сейчас мы готовы процентов на 70", - отметил Знарок.

"Думаю, что в принципе у нас все четыре звена равные, все могут забить. У нас достаточно защитников для того, чтобы делать ротацию, это очень важно. По селекции никогда не получается все. Здесь и бюджет влияет, появился [шведский защитник] Патрик Херсли, но не за те деньги, за которые он играл в СКА", - добавил тренер.

В сезоне-2016/17 нападающий Александр Хохлачев, являющийся сейчас одним из лидеров "Спартака", не всегда проходил в состав петербургского СКА, который возглавлял Знарок. Форвард провел 25 игр, набрав 10 (5 голов + 5 результативных передач) очков. "С Хохлачевым у нас нормальные отношения, в СКА у нас тогда был такой состав, что он где-то проходил в состав, где-то не проходил. Здесь он находится на своем месте", - заключил Знарок.

С 22 по 25 августа "Спартак" примет участие в традиционном предсезонном турнире Кубок мэра Москвы. Новый сезон КХЛ откроется матчем между ЦСКА и омским "Авангардом" 1 сентября. "Спартак" в первом матче 2 сентября на выезде сыграет с рижским "Динамо".