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Летние олимпийские виды спорта

Команда "РГУТИС-Подмосковье" выиграла Кубок России по регби-7 среди женских команд

В финале подмосковный клуб обыграл "Кубань"

ТАСС, 18 августа. "РГУТИС-Подмосковье" одержал победу над краснодарской "Кубанью" в финальном матче Кубка России по регби-7 среди женских команд. Турнир прошел в Нижнем Новгороде.

Встреча завершилась со счетом 19:14 в овертайме в пользу подмосковной команды. В матче за третье место команда "ЦОП-Москомспорта" оказалась сильнее красноярского "Енисея-СТМ" (12:7).

Всего в Кубке России приняли участие девять команд. Они были разделены на две группы, в первой группе было пять команд, во второй - четыре. В полуфиналы вышли две лучшие команды из каждой группы.

Команда "РГУТИС-Подмосковье" в 14-й раз выиграла Кубок России.

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