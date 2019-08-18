Беспалов считает, что говорить о превосходстве хоккеистов "Спартака" над "Динамо" не стоит

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вратарь московского "Спартака" Никита Беспалов считает, что пока преждевременно говорить о том, что красно-белые выглядят сильнее столичного "Динамо", несмотря на победу в товарищеском матче. Такое мнение Беспалов высказал журналистам.

Товарищеская встреча между "Спартаком" и "Динамо" состоялась в воскресенье и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.

"Победа важная, мы выходим на лед, чтобы побеждать. Считаю, что сегодня все ребята хорошо справились с задачами и в меньшинстве, и в равных составах, провели хорошую игру. Но это предсезонная игра, не надо на нее делать ставки и говорить, что мы сильнее "Динамо". Сейчас все находятся в разной физической форме, у кого-то была тяжелая предсезонка, у кого-то полегче, в сезоне посмотрим", - отметил Беспалов.

В октябре прошлого года Вадим Епанчинцев покинул пост главного тренера "Спартака", после чего генеральный менеджер Алексей Жамнов вошел в тренерский штаб клуба, а исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Уланов. В прошлом сезоне "Спартак" занял седьмое место в таблице Западной конференции, в плей-офф столичная команда уступила петербургскому СКА в серии первого раунда со счетом 2-4. 29 апреля "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера Олега Знарка.

"У нас многое поменялось, самое главное - стала жесткая дисциплина, команда стала более сплоченная. Тренер сплотил всю команду. С первого дня он пришел и всех сплотил, каждый бьется. Мы идем к одной цели", - подчеркнул Беспалов.

С 22 по 25 августа "Спартак" примет участие в традиционном предсезонном турнире - Кубок мэра Москвы. Новый сезон КХЛ откроется матчем между ЦСКА и омским "Авангардом" 1 сентября. "Спартак" в первом матче 2 сентября на выезде сыграет с рижским "Динамо".