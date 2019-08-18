Иванюк завоевал серебро в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

26-летний россиянин показал результат 2,23 метра. Победителем стал австралиец Брендон Старк, который преодолел планку на высоте 2,30 метра. Третье место разделили кениец Мэттью Саве и китаец Ван Юй, уступившие Иванюку по количеству попыток.

ТАСС, 18 августа. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк занял второе место на 11-м этапе "Бриллиантовой лиги". Соревнования проходят в английском Бирмингеме.

У женщин в прыжках в длину россиянка Елена Соколова заняла шестое место с результатом 6,67 метра. Победу одержала чемпионка Олимпийских игр 2016 года в семиборье бельгийка Нафиссату Тиам (6,86 метра), второе место заняла бронзовый призер Игр-2016 Ивана Шпанович из Сербии (6,85), третье - британка Катарина Джонсон-Томпсон, также прыгнувшая на 6,85 метра, но уступив Шпанович по попыткам.

Иванюк, выступающий в нейтральном статусе, является серебряным призером Европейских игр - 2019 и обладателем бронзовой награды первенства Европы - 2018. В начале июля на турнире в Венгрии россиянин показал лучший результат сезона в мире (2,33 метра), выполнив олимпийский норматив. Он получил приглашение принять участие в матчевой встрече между сборными Европы и США, которая состоится в Минске 9-10 сентября.

Соколова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. Также в активе спортсменки золото Европейских игр (2019) и серебряные награды чемпионата Европы в помещении (2009) и Универсиады (2013).

"Бриллиантовая лига" - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. 12-й этап "Бриллиантовой лиги" в Париже пройдет 24 августа.