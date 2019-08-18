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Летние олимпийские виды спорта

Швейцарки Хайдрих и Верж-Депре выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

Лучший результат среди россиянок показали Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, уступившие в 1/8 финала
Йоана Хайдрих и Анук Верж-Депре EPA/ANTHONY ANEX
Описание
Йоана Хайдрих и Анук Верж-Депре
© EPA/ANTHONY ANEX

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Представительницы Швейцарии Йоана Хайдрих и Анук Верж-Депре одержали победу в финальном матче на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Швейцарские волейболистки победили бразильянок Тайану Лиму и Талиту Антуньес со счетом 21:18, 16:21, 15:8. В матче за третье место американки Керри Уолш Дженнингс и Брук Свит обыграли немок Карлу Боргер и Юлию Зуде (24:26, 21:18, 15:10). Позднее в воскресенье состоится финальный матч у мужчин.

Лучший результат среди россиянок на этапе Мирового тура в Москве показали Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, уступившие в 1/8 финала Лиме и Антуньес. Хайдрих и Верж-Депре на прошедшем чемпионате Европы в Москве заняли четвертое место.

Участники были разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, начали выступление в плей-офф с 1/16 финала. Призовой фонд соревнований составил $300 тыс.

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