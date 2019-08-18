Колобков: футболом в стране занимаются около миллиона россиян

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Около миллиона человек занимаются футболом в России, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков в воскресенье на встрече с участниками форума "Машук-2019", который проходит в Пятигорске.

"Сейчас футболом занимаются порядка миллиона человек, всеми разновидностями футбола", - сказал Колобков.

Министр отметил, что в тех городах, где проходили матчи чемпионата мира, открываются академии футбола. "Благодаря чемпионату мира мы совместно с федерацией футбола приняли программу развития футбола, и сейчас практически во всех городах чемпионата мира организуются академии футбола, которые включают в себя все уровни от детского спорта, детско-юношеской спортивной школы, региональных центров. Обычно все подстраивается под одну базовую команду, как, например, в Краснодаре клуб "Краснодар", - отметил Колобков.

Он добавил, что должны быть серьезные положительные сдвиги в футболе в ближайшее время.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа.