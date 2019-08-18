Колобков: киберспорт через 10-15 лет может войти в программу Олимпийских игр

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что киберспорт может войти в программу Олимпийских игр через 10-15 лет. Такое мнение он высказал в воскресенье на встрече с участниками форума "Машук-2019", который проходит в Пятигорске.

"Недалек тот час, когда, может, не через 5 или 10 лет, но через 15-20 лет киберспорт может войти в программу Олимпийских игр. Это мое мнение", - сказал Колобков

Он отметил, что у киберспорта есть серьезный потенциал и большие перспективы. "Киберспорт - это не только спорт, но и возможность подготовки специалистов в цифровизации, он имеет разноплановую составляющую. Перспективы огромные, профессиональные ребята занимаются его развитием", - сказал министр.

При этом он отметил, что споры о признании киберспорта отдельным видом спорта продолжаются не только в России. "Пока полноценным видом спорта сложно назвать, должно пройти время, он должен закрепиться среди других видов спорта. Это сложный вопрос: признать или не признавать его видом спорта, он дискуссионный не только в России, но и в мире", - сообщил Колобков.

Киберспорт (компьютерный спорт или электронный спорт) - это командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр, официально был признан видом спорта в России в 2016 году. Федерация компьютерного спорта России была основана в 2000 году.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа.