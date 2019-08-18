Колобков считает, что комплексу ГТО требуется новая жизнь

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) должен стать более спортивным и современным. Об этом в воскресенье заявил министр спорта РФ Павел Колобков на встрече с участниками форума "Машук-2019", который с 9 по 30 августа проходит в Пятигорске.

"Мы, сохраняя название ГТО, придадим этому бренду новое звучание, сделаем его более спортивным, более привлекательным, современным. У комплекса огромные перспективы, ему сейчас на этом этапе требуется новая жизнь, новое дыхание", - сказал Колобков

По словам министра, комплекс ГТО должен быть востребован и у профессиональных спортсменов. "Мы сейчас выстраиваем взаимодействие с физкультурно-спортивными и профессиональными клубами по обратной связи, чтобы комплекс стал востребованным и среди профессиональных клубов, центров по легкой атлетике, плаванию, другим видам спорта", - добавил он.

Колобков заявил, что в комплексе не хватает спортивной составляющей. "С этого года мы понимаем, что в комплекс надо вводить спортивную составляющую. Он может являться неким отбором первоначальной селекции и рекомендацией по выбору спорта, которым мы будем рекомендовать заниматься прошедшим испытания комплекса. Он позволяет получить любую базу, любую информацию по скоростным, силовым возможностям, ловкости по тем или иным спортсменам", - сказал руководитель ведомства.

Министр спорта отметил, что комплекс был возрожден пять лет назад. "Этому предшествовала серьезная подготовительная работа. Мы изучили все нормативы ГТО, приняли порядка 40 нормативных актов, включая и федеральный закон", - рассказал Колобков.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.