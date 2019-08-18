Федерация бадминтона России ждет от спортсменов хороших результатов в парном разряде на ЧМ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены могут добиться хороших результатов в парном разряде на чемпионате мира по бадминтону. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал председатель совета Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Андрей Антропов.

В парном разряде на мировом первенстве выступят чемпионы Европы (2014) и двукратные призеры Европейских игр (2015, 2019) Иван Созонов и Владимир Иванов, а также Артем Серпионов и Владимир Никулов. В женских парных соревнованиях российскую команду представят Екатерина Болотова и Алина Давлетова, Ольга Морозова и Анастасия Акчурина. В миксте сыграют Евгений Дремин и Евгения Димова, Родион Алимов и Алина Давлетова. В одиночном разряде выступят Владимир Мальков, Сергей Сирант и Евгения Косецкая.

"Сейчас не простой чемпионат мира, идет отбор на Олимпийские игры, все максимально заряжены на результат, все готовы. У нас вчера закончились сборы, ребята вылетели в Швейцарию, главное, что все сейчас без травм. Безусловно, сезон непростой, все находятся в разной спортивной форме, но наши ребята настроены на результат и готовы достаточно хорошо", - отметил Антропов.

"Каждый турнир, который входит в отборочный цикл, является главным и основным, второстепенных турниров нет. На этом чемпионате мира самое пристальное внимание будет к нашей мужской паре - Иванову и Созонову, ребята находятся в неплохой форме, будем ждать от них результата. Также неплохо у нас готова женская пара - Давлетова и Болотова. Будем надеяться и на успех Владимира Малькова в одиночном разряде", - сказал собеседник ТАСС.

Чемпионат мира по бадминтону пройдет с 19 по 25 августа в швейцарском Базеле.