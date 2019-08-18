Крупный спортивно-развлекательный комплекс построят в Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Проект реконструкции стадиона "Спартак" в Северной Осетии включает в себя создание крупного спортивно-развлекательного комплекса, в котором будут проводиться не только спортивные, но и культурные мероприятия. Об этом сообщил в воскресенье министр спорта РФ Павел Колобков журналистам после встречи с участниками форума "Машук-2019", который проходит в Пятигорске.

"Сейчас делается проект реконструкции. В том числе там планируется создание крупного спортивно-развлекательного комплекса. Наши спортивные объекты все сильно загружены и используются не только для проведения спортивных мероприятий. В свободное время они принимают значимые и культурные программы, и мероприятия регионов", - сказал Колобков журналистам в воскресенье.

По словам министра, в настоящее время стадион пришел в негодность. В будущем его планируется использовать в том числе для проведения соревнований по легкой атлетике, там сохранят легкоатлетические дорожки.

Владимир Габулов, который летом покинул пост министра спорта республики, в мае сообщал, что в 2020 году планируется начать реконструкцию стадиона. Финансирование работ по проекту реконструкции стадиона "Спартак" обойдется в 1,1 млрд рублей.

Республиканский стадион "Спартак" во Владикавказе - девятый в России по вместительности и крупнейший стадион на юге России. Он построен в 1962 году и вмещает более 32 тыс. человек. Поле стадиона имеет естественное травяное покрытие. Стадион являлся домашним для футбольного клуба "Спартак" из Владикавказа, основанного в 1921 году и ставшего чемпионом России в 1995 году, а также серебряным призером чемпионата России 1992 и 1996 годов.