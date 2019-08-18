Порядка 140 спортивных объектов создали в Ставропольском крае за пять лет

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 18 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края за пять лет создали 140 спортивных объектов в регионе. Сейчас идет строительство еще 21, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

"Ставропольский край точно ощущает внимание федеральное к объектам спорта. Я уже говорил, что мы за пять лет построили 140 объектов. Сейчас 21 крупный [объект], 43 спортивные площадки будем делать <…> Мы увеличили финансирование поддержки собственных команд", - сказал он.

Владимиров добавил, что власти региона намерены в рамках программы развития сельских территорий "в каждом муниципальном образовании, районном центре или в крупном поселке городского типа построить большой спортзал, который будет включать в себя бассейн и хоккейную площадку".

В свою очередь Колобков отметил, что Ставропольский край является одним из регионов-лидеров по развитию массового спорта и подготовке профессиональных спортсменов. "По многим видам спорта - в единоборствах, легкой атлетике, прыжках в воду - спортсмены со Ставрополья являются лидерами сборных команд Российской Федерации. Хочу сказать, что это явилось результатом такой системной работы на протяжении последних 5-6 лет. Надо сказать, что шесть лет назад регион был одним из отстающих, сейчас мне очень импонирует, что спорт, физическая культура является приоритетом региональной политики", - сказал глава Минспорта.