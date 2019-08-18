Колобков: спортивные объекты должны быть доступны для людей с ограниченными возможностями

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Наибольшее число людей с ограниченными возможностями должны быть вовлечены в занятия спортом в России. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков в воскресенье на встрече с участниками форума "Машук-2019", который с 9 по 30 августа проходит в Пятигорске.

"Моя задача создать условия, все наши объекты должны соответствовать требованиям доступности. Необходимо обеспечить инклюзивность в общеобразовательной школе, в детско-юношеских спортивных школах должны быть созданы секции для людей с ограниченными возможностями по здоровью", - сказал Колобков.

Министр отметил, что одной из своих главных задач он считает обеспечение инклюзивности в спортивной сфере и вовлечение в занятия физкультурой как можно большего количества инвалидов.

"Ведь для многих это является как формой физического восстановления здоровья, так и большим психологическим стимулом. На сегодня, к сожалению, лишь 16% людей с ограниченными возможностями занимаются спортом. Моя задача, чтобы спорт среди людей с ограниченными возможностями развивался. И мы большую работу проделали в этом направлении", - добавил Колобков.