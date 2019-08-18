Хохлов: "Динамо" проиграло "Локомотиву" из-за индивидуальных ошибок своих футболистов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Индивидуальные ошибки футболистов "Динамо" повлияли на результат матча с "Локомотивом". Об этом в эфире канала "Матч Премьер" рассказал в воскресенье главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

Футболисты "Динамо" в матче шестого тура чемпионата России проиграли "Локомотиву" на своем поле со счетом 1:2, забив первыми.

"Начало было хорошим, забили гол, хорошо играли. Но на результат повлияли индивидуальные ошибки, невынужденные фолы. Мы отдали инициативу, может, немного не хватило "физики", - сказал Хохлов.

По словам тренера, "Динамо" не удалось усилить опорную зону по ходу игры, чего не хватило для положительного результата. "[Тони] Шунич попросил замену, [Себастьян] Шиманский имел уже желтую карточку. Мы не смогли усилить опорную зону, и в этом компоненте нам немножко не хватило", - подчеркнул Хохлов.

В следующем матче "Динамо" в гостях встретится с "Тамбовом" 24 августа.