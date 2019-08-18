Кикнадзе обеспокоен медленной игрой защитников "Локомотива" в матче с "Динамо"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что медленная игра защитников красно-зеленых в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо" вызывает небольшие опасения. Таким мнением Кикнадзе поделился с ТАСС в воскресенье.

Матч состоялся в воскресенье на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке и завершился со счетом 2:1 в пользу "Локомотива".

"Сегодня получилась хорошая игра с нашей стороны, мы добыли очень важную для нас победу, - сказал Кикнадзе. - Единственное, что у меня вызвало небольшие опасения, - это медленная игра в обороне. Но думаю, что тренерский штаб разберется и внесет коррективы в будущем".

Кикнадзе отметил хорошую игру "Динамо" в этом матче, подчеркнув, что "это хорошая, обновленная и быстрая команда, которая доставит любому сопернику немало хлопот".

В матче против "Динамо" дебютировал новичок железнодорожников Лука Джорджевич, который перешел в "Локомотив" из санкт-петербургского "Зенита". "Здорово, что он дебютировал сегодня. При нем мы забили победный гол, это тоже немало значит, но ему нужно время для адаптации. Посмотрим, что будет дальше, мы на него рассчитываем", - добавил Кикнадзе.

После шести матчей "Локомотив" занимает второе место, имея в активе 13 очков. В следующем туре 24 августа железнодорожники сыграют в гостях против "Тамбова".