Бородюк: футболисты "Динамо" проиграли "Локомотиву", но заслуживали ничью

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московское "Динамо" заслужило ничейного результата в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Бородюк, в разное время игравший за обе команды в качестве футболиста.

Игра прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке и завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

"Сегодня получился хороший, целостный футбол с точки зрения борьбы, динамики, - сказал Бородюк. - Игроки демонстрировали высокие скорости, видно было, что они настроены на это дерби. Правда командам не хватало последнего паса или завершающего удара при опасных атаках, было много подходов хороших, но удачно завершилась только комбинация (гол Антона Миранчука на 82-й минуте - прим. ТАСС). "Динамо" сегодня заслужило ничью, игра была равной, но проигрывает тот, кто допускает ошибку, даже единственную".

Также 56-летний специалист положительно высказался об игре столичного "Динамо" в текущем сезоне. "Мне сегодня понравился Игорь Лещук (вратарь "Динамо"). "Динамо" находится пока в стадии становления, появилось много новых футболистов, но бело-голубые показывают хорошую игру. Команда физически и тактически подготовлена, но опять же, не хватает немного в завершающей стадии атак", - добавил Бородюк.

После шести матчей "Локомотив" занимает второе место, имея в активе 13 очков, "Динамо" идет 13-м с пятью очками. В следующем туре 24 августа железнодорожники сыграют в гостях против "Тамбова", в этот же день "Краснодар" примет "Динамо".