Рыков: футболистам "Динамо" нужно время для того, чтобы наладить игру

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футболистам московского "Динамо" нужно время для улучшения качества игры и налаживания взаимосвязей. Такое мнение журналистам высказал в воскресенье защитник бело-голубых Владимир Рыков.

В воскресенье в матче шестого тура чемпионата России "Динамо" на своем поле проиграло "Локомотиву" со счетом 1:2. В стартовом составе хозяев на поле появились восемь футболистов, приобретенных в нынешнее трансферное окно.

"Что касается новичков, то в коллективе все хорошо, а на поле по взаимодействиям есть куда стремиться. Нужно чуть времени, тогда все наладится в игре. Команда за три матча не строится, игра есть, надо сыграться, и все наладится. Во втором голе нет вины никого, [Антон] Миранчук индивидуально сильно сыграл", - отметил Рыков.

"Соперник использовал свои моменты, а мы, к сожалению, нет, - продолжил защитник "Динамо". - Была интересная игра с обеих сторон. Мы не подустали, просто была такая игра волнами, все хотели выиграть. Играли в открытый футбол, физически хорошо себя чувствовали".

"Динамо" после шести туров идет на 13-м месте, имея в активе пять очков. "Какие-то специалисты уже отправляют кого-то [главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова] в отставку, но мы не обращаем на это внимания. Знающие люди понимают, что за неделю команда не строится", - заключил Рыков.

В следующем туре "Динамо" 24 августа на выезде сыграет с "Тамбовом".