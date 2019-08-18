Нойштедтер считает, что футболисты "Динамо" будут прибавлять в игре с каждым матчем

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Роман Нойштедтер считает, что футболисты команды с каждым матчем будут показывать более качественную игру. Об этом Нойштедтер сказал журналистам.

В воскресенье в матче шестого тура чемпионата России "Динамо" на своем поле проиграло "Локомотиву" со счетом 1:2. В стартовом составе хозяев на поле появились восемь футболистов, приобретенных в нынешнее трансферное окно. Первый матч за бело-голубых провел и Нойштедтер.

"Мы играли против команды очень хорошего уровня с высоким индивидуальным классом игроков, они играют в Лиге чемпионов. Я думаю, что мы очень хорошо начали игру, но не получилось больше забить, и в конце проиграли. Не знаю, как долго мы будем сыгрываться, но надо это делать быстрее. Сегодня уже было видно, что играли лучше, я присоединился к команде буквально 10 дней назад, надо еще получше узнать партнеров, как они играют, где располагаются, думаю, что через неделю у нас будет уже совсем другая игра", - отметил Нойштедтер.

"Мы с [Шарлем] Каборе никогда не играли на одной линии, кто-то был чуть выше, кто-то чуть ниже, сегодня несколько раз было хорошее расположение. Конечно, пока не на сто процентов все хорошо, но пару раз мы хорошо обыгрались, и это должна быть наша игра. У нас есть игроки, которые умеют играть в футбол и открываться в свободные зоны, развивать атаки, нам надо дальше над этим работать. Видно, что команда живая, команда хочет и работает, думаю, если дальше также продолжим работать, то будем играть еще лучше и набирать очки", - добавил футболист.

Первый матч за "Динамо" провел и приобретенный у дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп, который на третьей минуте открыл счет в игре. "Сразу было видно его уровень. Мы иногда хорошо выходили через него в атаку, он хорошо располагается в зонах, где оказывается один и может развивать атаку. Думаю, что если он будет в хорошей форме, команда будет еще лучше играть", - сказал Нойштедтер.

"Динамо" после шести туров идет на 13-м месте, имея в активе пять очков. В следующем туре бело-голубые на выезде 24 августа сыграют с "Тамбовом".