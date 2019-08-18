Егоров: судья справедливо удалил футболиста "Ахмата" Уциева в матче с "Зенитом"

Матч прошел в субботу в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 0:0. На седьмой минуте встречи игрок хозяев Александр Ерохин выбегал один на один с вратарем "Ахмата" Виталием Гудиевым и упал перед штрафной площадью, позади него бежал Уциев. Матюнин показал защитнику прямую красную карточку. При этом судья не дал продолжить игру и не засчитал гол игрока "Зенита" Сердара Азмуна.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Арбитр Алексей Матюнин справедливо показал красную карточку футболисту "Ахмата" Ризвану Уциеву в матче шестого тура чемпионата России с "Зенитом". Об этом в эфире канала "Матч ТВ" рассказал в воскресенье руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

"Момент стоит разделить на две части. Арбитр, видя нарушение, дает красную карточку. Понятно, что это фол, и арбитр дает свисток. В продолжение момента Азмун подхватил мяч, и Алексей дал второй свисток, останавливая игру", - сказал Егоров.

Судейство Матюнина было затем подвержено критике со стороны команд-участниц и СМИ. "Получилась борьба, в которой не было показано несколько карточек, было немало спорных моментов, затяжка игры", - отметил Егоров.

Семак передал извинения Матюнину

По словам руководителя департамента, защитнику "Зенита" Ярославу Ракицкому была показана только одна желтая карточка - в конце матча. Ранее в соцсетях обсуждалось, что защитнику была показана желтая карточка в середине второго тайма, и исходя из этого в конце игры Ракицкий должен был быть удален. "Согласно протоколу матча, была показана одна желтая карточка. Мне в ходе игры поступало много звонков по этому поводу, но есть официальный протокол матча, где все записывается", - подчеркнул Егоров.

На следующий день после игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак извинился в Instagram за выражения в адрес судей, работавших на матче. "Мы сегодня говорили с ним, он извинился публично, попросил передать извинения Матюнину. Хочу сказать ему спасибо, что он осознал свое поведение. Эту тему можно закрыть - такой поступок нас абсолютно устраивает", - отметил Егоров.

В начале сентября арбитры пройдут сбор в Новогорске во время паузы, связанной с играми сборных. "До начала сезона просили арбитров давать командам бороться, чтобы было меньше остановок. Некоторые снизили к себе требования, арбитрам нужно переломить себя, чтобы дать побольше побороться командам. В паузу на игры сборных мы соберемся в Новогорске, обсудим моменты и будем работать", - сказал Егоров.