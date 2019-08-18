Тарпищев: Кузнецова может играть на высоком уровне еще три-четыре года

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова приобрела уверенность на турнире в Цинциннати (США, штат Огайо) и способна играть на высоком уровне еще три-четыре года. Такое мнение ТАСС высказал в воскресенье президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Кузнецова уступила Мэдисон Киз из США в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати. 34-летняя Кузнецова, попавшая в основную сетку соревнований благодаря wild card (специальному приглашению), проиграла со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

"Своим результатом на турнире Кузнецова показала, что приобрела уверенность в сезоне. Дальше все зависит от нее, - сказал Тарпищев. - Я ей не так давно говорил насчет ближайшей Олимпиады - она может играть и выиграть. При ее кондициях она вообще может играть на высоком уровне еще три-четыре года".

На данный момент Кузнецова занимает 153-е место в рейтинге WTA, на ее счету 18 титулов. На турнирах серии Большого шлема Кузнецова одерживала победы на Открытых чемпионатах США (2004) и Австралии (2009), а также выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2005, 2009, 2013) и Уимблдона (2003, 2005, 2007, 2017). Кузнецова вышла в финал турнира WTA впервые с 30 июля 2018 года, когда стала победительницей соревнований в Вашингтоне.