ПСЖ проиграл "Ренну" во втором туре чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 19 августа. Футболисты "Пари Сен-Жермена" уступили "Ренну" в матче второго тура чемпионата Франции со счетом 1:2. Встреча прошла в Ренне на стадионе "Роазон Парк".

В составе хозяев голы забили М'Байе Ньянг (44-я минута) и Ромен дель Кастильо (48). У ПСЖ отличился Эдинсон Кавани (36).

ПСЖ и "Ренн" встречались в матче за Суперкубок Франции, тогда победу одержал клуб из Парижа со счетом 2:1. Последний раз "Ренн" побеждал ПСЖ 12 мая 2018 года в чемпионате страны (2:0). Всего команды провели между собой 72 матча в разных турнирах, ПСЖ одержал 36 побед, "Ренн" выиграл в 19 матчах, еще 17 встреч завершились ничейным результатом.

ПСЖ потерпел первое поражение в чемпионате страны, с тремя очками после двух матчей он занимает восьмую позицию. "Ренн" одержал вторую победу подряд и с шестью баллами идет на третьей позиции.

В следующем матче подопечные Томаса Тухеля на домашнем поле сыграют против "Тулузы". "Ренн" на выезде встретится со "Страсбуром". Обе встречи пройдут 25 августа.