Сборная России стартует на чемпионате мира по бадминтону в Швейцарии

ТАСС, 19 августа. Чемпионат мира по бадминтону стартует в понедельник в швейцарском Базеле. Соревнования пройдут в течение недели по олимпийской системе, начиная с 1/32 финала, финалы запланированы на 25 августа.

В мужском парном турнире выступят россияне Иван Созонов и Владимир Иванов, Артем Серпионов и Владимир Никулов, Виталий Дуркин и Николай Укк, в женском парном разряде Россию представят Екатерина Болотова и Алина Давлетова, Ольга Морозова и Анастасия Акчурина. В мужском одиночном разряде выступят Владимир Мальков и Сергей Сирант, в женских одиночных соревнованиях - Евгения Косецкая. В смешанном турнире выступят Евгений Дремин и Евгения Димова, а также Родион Алимов и Алина Давлетова.

На чемпионате мира выступит олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в одиночном разряде и действующая чемпионка мира испанка Каролина Марин. Защитить чемпионский титул в мужском одиночном разряде попробует и японец Кэнто Момота.

В турнире примут участие победительницы прошлогоднего чемпионата мира в женском парном разряде Маю Мацумото и Вакана Нагахара из Японии. Защитить титул постараются чемпионы мира в миксте Чжэн Сывэй и Хуан Яцюн из Китая. Соревнования в Базеле пропустят чемпионы мира 2018 года в мужском парном разряде китайцы Ли Цзюньхой и Лю Юйчэнь.

Первый чемпионат мира по бадминтону состоялся в 1977 году в шведском Мальме. Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали, а чаще других на мировых первенствах побеждали представители Китая - 65 золотых медалей. 22 титула завоевали спортсмены из Индонезии.