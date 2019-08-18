В Марокко открываются 12-е Африканские игры с участием спортсменов из 54 стран

РАБАТ, 19 августа. /ТАСС/. В Марокко официально стартуют 12-е Африканские игры, которые пройдут под патронатом короля Мухаммеда VI. По данным оргкомитета, почти 6400 спортсменов из 54 стран разыграют медали в 29 дисциплинах, среди которых легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля на каноэ, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие.

В 17 видах соревнований будут разыграны лицензии на летние Олимпийские игры в Токио.

Соревнования пройдут в шести городах Марокко: Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. Отдельный интерес экспертов и болельщиков вызывает Всеафриканский шахматный чемпионат, который состоится в рамках Игр в Касабланке в период с 23 по 28 августа под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).

Впервые Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводятся впервые. Для оказания помощи зарубежным делегациям и устроителям соревнований оргкомитет Игр-2019 привлек более двух тысяч волонтеров.

Ради укрепления связей в Африке

"Целью Игр 2019 года является побудить спортивную молодежь развиваться и достигать нового уровня, предоставить возможности африканским странам объединиться, работая над общей спортивной программой, развивать дух честной игры, взаимоуважения и олимпийского движения среди молодых атлетов Африки, позволить молодежи из 54 стран встретиться, сблизиться и познакомиться друг с другом для укрепления чувства общности и региональной интеграции", - говорится в коммюнике организаторов мероприятия.

Министр по делам молодежи и спорта королевства Рашид ат-Тальби аль-Алами заявил прессе, что были "созданы все условия, чтобы Африканские игры в Марокко прошли в очень хороших условиях". Министр также выразил надежду на то, что в дни Игр "атлеты будут биться за медали и постараются установить новые рекорды".

Глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки Мустафа Берраф отметил "важность Африканских игр - 2019 для континента".

За несколько дней до начала открытия Игр на территории Международного университета Рабата открылась Деревня спортсменов, где будут жить несколько тысяч атлетов. По словам руководителей оргкомитета, "для атлетов и членов официальных делегаций созданы все благоприятные условия".

Африканские игры в Марокко, как полагают эксперты, "станут ярким событием, в котором каждая из стран континента сумеет показать свой спортивный характер, особенности национальной культуры". Чтобы марокканцы и гости королевства могли комфортно наблюдать за ходом Игр, были обустроены фан-зоны. Кроме того, открыты сувенирные лавки, где представлена разнообразная символика и атрибутика, выпущенная специально к Играм-2019.