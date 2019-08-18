Карякин сыграл вничью с Дин Лижэнем во втором туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 19 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в партии второго тура Кубка Синкфилда (призовой фонд - $325 тыс.), пятого этапа мирового шахматного Гран-тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.

По итогам раунда ничейные результаты были зафиксированы в партиях: Вишванатан Ананд (Индия) - Магнус Карлсен (Норвегия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Уэсли Со (США), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США) - Ян Непомнящий (Россия).

В рамках третьего тура, который пройдет в понедельник, Карякин черными фигурами сыграет с Накамурой, а Непомнящий белыми фигурами начнет партию против Мамедьярова.

Турнир проходит в один круг, выходной - 22 августа. Контроль времени - классический, шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тысяч.

Кубок завершится 29 августа.