Теннисист Медведев рад, что смог прервать серию проигрышей в финалах

ТАСС, 19 августа. Российский теннисист Даниил Медведев, в ночь на понедельник выигравший первый турнир серии Masrers в карьере, рад, что смог победить после двух подряд поражений в финалах. Об этом 23-летний россиянин сказал после финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США), его слова приводит пресс-служба ATP.

В финале Медведев победил бельгийца Давида Гоффена (7:6 (7:3), 6:4). На третьем турнире подряд Медведев сумел достичь финала, а за последние 20 дней он сыграл уже 18 матчей. 4 августа в решающем матче турнира в Вашингтоне россиянин проиграл австралийцу Нику Кирьосу, а 11 августа Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии Masrers в канадском Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

"Трудно подобрать слова, но это плоды тяжелой работы, которую я проделал. Было бы неприятно проигрывать три финала подряд, и я рад, что серия прервалась. Честно, при счете 5:3 во втором сете у меня начались судороги, что произошло впервые за три недели", - сказал Медведев.

"Хочу поздравить Давида и его команду, надеюсь, у нас будет еще много совместных тренировок. Благодарю свою команду, мою супругу и моего тренера, всех, кто смотрел матчи, очень много было поддержки за три недели. Спасибо всем спонсорам, все волонтеры на турнире, все делают отличную работу и этот турнир отличным. Спасибо болельщикам, которые помогли мне и дали энергию в полуфинале с Новаком [Джоковичем], вы навсегда останетесь в моем сердце", - также сказал после игры Медведев.

Победа на турнире принесла Медведеву 1000 рейтинговых очков, в его активе станет 4195 очков, в обновленной версии рейтинга ATP россиянин поднимется с восьмого на пятое место, что станет его лучшим результатом в карьере. Кроме того, он получит $1,1 млн в качестве призовых.