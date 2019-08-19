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ATP

Россиянин Медведев вошел в топ-5 рейтинга ATP после победы в Цинциннати

Впервые с 2010 года российский теннисист вошел в пятерку лучших рейтинга
Даниил Медведев AP Photo/John Minchillo
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/John Minchillo

ТАСС, 19 августа. Россиянин Даниил Медведев, ставший победителем турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США), поднялся на три места в рейтинге организации, впервые с 2010 года российский теннисист вошел в пятерку лучших. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

В финале турнира в ночь на понедельник по московскому времени 23-летний россиянин победил бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Ранее в полуфинале соревнований Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии. Медведев завоевал пятый титул ATP в карьере, впервые выиграв турнир уровня серии "Мастерс".

Победа на турнире принесла Медведеву 1000 рейтинговых очков и $1,1 млн призовых. Впервые с 2010 года российский теннисист вошел в пятерку лучших рейтинга, девять лет назад Николай Давыденко занимал пятую строчку на протяжении четырех недель с 24 мая по 21 июня.

Россиянин Андрей Рублев в Цинциннати вышел в 1/4 финала, где уступил Медведеву. Это позволило Рублеву подняться с 70-го на 47-е место.

Рейтинг АТР от 19 августа:

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11685 очков;
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;
  • 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6950;
  • 4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4925;
  • 5 (8). Даниил Медведев (Россия) - 4195;
  • 6 (6). Александр Зверев (Германия) - 4005;
  • 7 (5). Кэй Нисикори (Япония) - 4005;
  • 8 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 3455;
  • 9 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2890;
  • 10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2575...
  • 47 (70). Андрей Рублев (Россия) - 1031.
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