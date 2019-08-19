Россиянин Медведев вошел в топ-5 рейтинга ATP после победы в Цинциннати

ТАСС, 19 августа. Россиянин Даниил Медведев, ставший победителем турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США), поднялся на три места в рейтинге организации, впервые с 2010 года российский теннисист вошел в пятерку лучших. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP в понедельник.

В финале турнира в ночь на понедельник по московскому времени 23-летний россиянин победил бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Ранее в полуфинале соревнований Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии. Медведев завоевал пятый титул ATP в карьере, впервые выиграв турнир уровня серии "Мастерс".

Победа на турнире принесла Медведеву 1000 рейтинговых очков и $1,1 млн призовых. Впервые с 2010 года российский теннисист вошел в пятерку лучших рейтинга, девять лет назад Николай Давыденко занимал пятую строчку на протяжении четырех недель с 24 мая по 21 июня.

Россиянин Андрей Рублев в Цинциннати вышел в 1/4 финала, где уступил Медведеву. Это позволило Рублеву подняться с 70-го на 47-е место.

Рейтинг АТР от 19 августа: