ТАСС, 19 августа. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси полностью восстановился от травмы икроножной мышцы правой ноги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание AS.

В понедельник 32-летний Месси приступит к тренировкам. Аргентинец должен постепенно войти в тренировочный ритм, чтобы получить разрешение от медицинского штаба для участия в матче чемпионата Испании против "Бетиса". Встреча между командами пройдет 25 августа.

Месси получил повреждение ноги на тренировке перед предсезонным турниром в США в начале августа. Он пропустил две встречи в рамках турнира против итальянского "Наполи" (2:1, 4:0). Также аргентинец пропустил первый матч чемпионата Испании против "Атлетика", в котором "Барселона" уступила со счетом 0:1.

Месси в составе "Барселоны" становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз признавался лучшим игроком мира. В составе сборной Аргентины он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года, серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии, летом 2019 года он стал бронзовым призером Кубка Америки.