Самедов: потери в составах "Спартака" и ЦСКА скажутся на предстоящем дерби

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Дисквалификации и травмы, из-за которых футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА подходят к дерби в рамках шестого тура чемпионата России не в оптимальных составах, скажутся на предстоящей игре. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Александр Самедов.

Матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится 19 августа на стадионе "Открытие-Арена". Начало встречи - 20:00 мск. Перед заключительным матчем шестого тура "Спартак", набрав восемь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА, в активе которого 10 очков, занимает пятую строчку.

"Мне кажется, шансы команд 50 на 50, однозначного фаворита в дерби нет, - сказал Самедов. - Не думаю, что на игре "Спартака" скажется дисквалификация [Эсекьеля] Понсе (аргентинский нападающий был дисквалифицирован на три игры за удаление в матче с "Динамо", встреча против ЦСКА станет второй, которую он пропускает - прим. ТАСС). Этого футболиста есть кем заменить. Не так много видел новичков в деле, но, говорят, они неплохо выглядят".

Перед матчем против "Спартака" травмы получили игроки группы атаки ЦСКА Федор Чалов и Арнор Сигурдссон. Первый из них готовится к дерби в общей группе, несмотря на перелом носа. О сроках восстановления второго официально не сообщалось.

"Не слышал, что у него перелом носа. Сейчас есть разные маски, так что, думаю, он может сыграть со "Спартаком" с первых минут, - отметил бывший полузащитник красно-белых. - Когда игроки основного состава вылетают, это конечно потеря. Но в таких командах как "Спартак" и ЦСКА их есть кем заменить, тренерские штабы команд справятся с этим".

"Потери потерями, но дерби не отменишь. Травмы случаются, они наверняка скажутся на игре. Но что об этом говорить - нужно выходить и играть", - резюмировал Самедов.