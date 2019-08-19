Футболист "Луча" Калугин будет прооперирован 20 или 21 августа во Владивостоке

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Луч" Дмитрий Калугин, получивший перелом челюсти, будет прооперирован 20 или 21 августа в одной из больниц Владивостока. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе владивостокского клуба.

Россиянин получил тяжелую травму лица в матче девятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против воронежского "Факела" (3:0) 18 августа.

"Дмитрий сейчас находится под присмотром врачей, они оценивают его состояние как удовлетворительное. Операция будет проведена во вторник или среду. Точную дату назначат после того, как придут необходимые анализы", - заявили в пресс-службе "Луча", добавив, что клуб не обращался за помощью в Российский футбольной союз (РФС).

Ранее стало известно, что РФС готов оказать помощь 21-летнему футболисту. При необходимости игрока были готовы госпитализировать в одну из московских больниц.

После девяти матчей "Луч" занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.