Боец Шлеменко проведет поединок на турнире в рамках ВЭФ-2019

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко проведет поединок на дебютном турнире Roscongress Vladivostok Combat Night, который пройдет в рамках V Восточного экономического форума. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Бой станет главным на турнире, который пройдет 5 сентября. Соперником 35-летнего россиянина станет 31-летний американец Крис Ханикатт. Турнир Roscongress Vladivostok Combat Night пройдет на борту круизного лайнера Costa Venezia. Организатором турнира выступили компания "Телеспорт Медиа" и Фонд "Росконгресс".

В активе Шлеменко 58 побед и 12 поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. В предыдущем поединке, который прошел в мае этого года, Шлеменко нокаутировал бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC в Челябинске. Ханикатт провел 15 боев, в 11 из которых одержал победы и потерпел три поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.