Футболист "Барселоны" Коутиньо перешел в "Баварию" на правах аренды

ТАСС, 19 августа. Бразильский полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Филиппе Коутиньо арендован немецкой "Баварией" на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба испанской команды.

Сумма аренды 27-летнего Коутиньо составила €8,5 млн. Также "Бавария" сможет выкупить игрока за €120 млн.

"Барселона" хотела бы поблагодарить Филиппе Коутиньо за его самоотверженность и преданность, желает ему всего наилучшего на новом этапе его карьеры", - говорится в сообщении пресс-службы "Барселоны".

Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн в 2018 году. В прошлом сезоне футболист провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Вместе с клубом полузащитник стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он выступал за итальянский "Интер", бразильский "Васко да Гама" и испанский "Эспаньол".

В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 55 встреч, в которых забил 15 мячей. В 2019 году полузащитник вместе с национальной командой стал победителем Кубка Америки.