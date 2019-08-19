ФК "Урал" доверяет тренеру Парфенову, несмотря на четырехматчевую безвыигрышную серию

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство екатеринбургского футбольного клуба "Урал" выражает доверие главному тренеру Дмитрию Парфенову, несмотря на то, что команда не может одержать победу на протяжении четырех матчей. Об этом ТАСС заявил президент "Урала" Григорий Иванов.

После шести матчей "Урал" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе семь очков. Последний раз "Урал" победил во втором туре, подопечные Парфенова обыграли грозненский "Ахмат" (3:0). После этого "Урал" проиграл "Динамо" (0:2), сыграл вничью с "Ростовом" (2:2) и уступил столичному "Локомотиву" (0:4) и самарским "Крыльям Советов" (1:3).

"Мы продолжаем работу с Парфеновым в штатном режиме. Никаких мыслей о его увольнении у нас нет. Руководство "Урала" выражает ему доверие", - заявил Иванов.

В следующем туре 26 августа "Урал" проведет домашнюю встречу против "Сочи".