Болельщики "Атлетико" забросали мусором табличку с именем футболиста Гризманна

ТАСС, 19 августа. Болельщики испанского футбольного клуба "Атлетико" закидали мусором табличку с именем бывшего нападающего команды Антуана Гризманна возле домашнего стадиона. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

Инцидент произошел за несколько часов до первой игры "Атлетико" в новом сезоне чемпионата Испании против "Хетафе" (1:0) 18 августа. Отмечается, что помимо грязи и мусора на табличке появились наклейки, банки с пивом, царапины и пятна. Утверждается, что таким образом болельщики "Атлетико" показали свое негативное отношение к переходу Гризманна в "Барселону".

12 июля "Барселона" объявила о переходе Гризманна, сумма трансфера составила €120 млн.

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года. За это время он выиграл с клубом Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018), в последнем сезоне за мадридский клуб нападающий провел 48 матчей, забив 21 мяч и отдав 10 результативных передач. В составе сборной Франции Гризманн стал чемпионом мира 2018 года в России и выиграл серебро домашнего чемпионата Европы (2016).