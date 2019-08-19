Испанская бригада арбитров назначена на матч ЛЧ между "Краснодаром" и "Олимпиакосом"

ТАСС, 19 августа. Бригада арбитров из Испании получила назначение на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между греческим "Олимпиакосом" и российским "Краснодаром". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Главным арбитром матча будет Карлос дель Серро Гранде. Его помощниками назначены Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо. Резервный рефери - Хосе Мария Санчес. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

Матч пройдет 21 августа в Греции, начало - 22:00 мск. Ответная встреча состоится 27 августа в Краснодаре.